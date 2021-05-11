МВФ уверяет Уганду в устойчивости государственного долга страны

Кампала, 11 мая. Ошибочно предполагать, что объем государственного долга Уганды является неприемлемым. С таким заявлением обратилась к журналистам местных СМИ представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Кампале Изабела Карпович.

Уганда обязана вернуть организации 491,5 млн долларов. Однако МВФ занимает лишь пятое место среди всех ее кредиторов. Суммарный госдолг африканской республики достиг отметки в 17,96 млрд долларов, что составляет 47,2% бюджета страны.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на это, Карпович утверждает, что Уганда может справиться с выплатами. Правда, МВФ уменьшил кредитный рейтинг государства, переместив его из группы низкого риска в среднюю. Данный шаг оправдали пандемией коронавируса, а не неустойчивостью финансовой системы республики.

Представитель организации уверена, что правительству в Кампале надлежит следить за продуктивностью расходования средств. И если кредиты обеспечат рост экономики, то страна легко избавится от долгового бремени.

Однако оптимизм представителя МВФ не разделяет министр финансов Уганды Матия Касайя. В недавнем интервью для информационного агентства Reuters он сообщил, что государство не справляется с погашением долгов перед внешними и внутренними кредиторами и будет добиваться пересмотра условий выплат.

Ранее о финансовых обязательствах Уганды и способности правительства страны ликвидировать кредиты международная редакция Федерального агентства новостей подробно рассказала в материале под названием «Долг платежом красен: как бюджет Уганды трещит под тяжестью внешних заимствований».