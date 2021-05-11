Названы основные аспекты, на которые стоит обратить внимание при покупке б/у авто

Москва, 11 мая. Российским автолюбителям дали советы, как подготовиться к приобретению подержанного автомобиля.

Автолюбители продолжают совершать сделки на вторичном рынке автомобилей. Новые модели растут в цене, поэтому спрос на подержанные машины не ослабевает. Журнал «Профиль» выяснил, к чему необходимо присмотреться при приобретении старого авто.

Специалисты рекомендуют ознакомиться с электрикой автомобиля, работой его мотора, выяснить, не работала ли эта машина в службе такси. Помимо этого, всегда стоит тщательно изучать документы на машину.

Потенциальным покупателям советуют внешне и внутренне оценивать машину, не делать выбор в ее пользу, если проглядывается ржавчина, либо сквозные отверстия на лонжеронах. Внутри необходимо оглядеть техническое состояние узлов и функционирование систем.

После знакомства со внешней, внутренней и технической стороной рекомендуется совершить небольшой тест-драйв, а потом уже направляться в ГИБДД для оформления сделки.

Россиянам предложили ознакомиться с неплохими автомобилями, которые возможно приобрести по цене до 50 тыс. рублей. Эксперт отметил, что речь преимущественно идет о машинах отечественного производства.