В Китае рассказали, какая военная техника с парада Победы в Москве заставляет вздрогнуть

Пекин, 11 мая. Военная техника, представленная на параде Победы в Москве, вызывает восхищение, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

В параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне были задействованы около 200 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. Боевые единицы, представленные на мероприятии, заставляют вздрогнуть, передает «ПолитРоссия».

Китайские эксперты остались под впечатлением от истребителя пятого поколения Су-57 и перехватчиков МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Также они отметили танки Т-14 «Армата», Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ.

«Во главе парада по-прежнему идет танк Т-34 – легендарная машина Советской армии времен Второй мировой войны», – пишут эксперты из КНР.

К тому же в этом году на параде дебютировал роботизированный комплекс «Уран-9», который оснащен противотанковыми управляемыми ракетами и пушкой калибра 30 мм.

Победа в Великой Отечественной войне является подвигом для советского народа, резюмировали в Китае.

Ранее корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер, побывав на параде Победы в Москве, высоко оценил мощь Российской армии.