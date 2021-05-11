Обвинение Медведчука в госизмене назвали предсказуемым на Украине

Киев, 11 мая. Заведующая отделом Украины Института стран СНГ Валентина Гойденко связала обвинение в госизмене в адрес украинских оппозиционеров с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что два депутата Рады, Виктор Медведчук и Тарас Козак, стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов «в украинском Крыму». СМИ указали, что речь идет о Медведчуке и Козаке.

«Это методы запугивания. Мы знаем, что у Медведчука отняли бизнес, угрожали ему и жене. Власть показывает, что все это было не спонтанно, что это теперь в рамках регулярной политики — запугивание не только его, но и всех, кто посмеет идти наперекор», — заявила Гойденко в эфире радио Sputnik.

Как отметила эксперт, нельзя в перспективе исключить убийств тех, кто неугоден украинской власти. Гойденко уверена, что решение по Медведчуку и Козаку было принято по итогам визита Блинкена в Киев. Именно он одобрил новую кадровую политику Украины: прижать оппозицию посильнее, а коррупционеров придержать у власти, заключила эксперт.

Ранее украинские СМИ сообщили об обыске в доме главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.