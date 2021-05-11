«Казанский стрелок»: от задуманного до реализации зловещего плана

Первый день после майских праздников ознаменовался в Казани кровавой бойней. Бывший ученик 175-й гимназии пришел в учебное заведение и открыл огонь по детям и педагогам. Как разворачивались трагические события? Откуда у нападавшего оказалось оружие? И чем все закончилось? — в материале ФАН.

«Казанский стрелок» — так окрестили СМИ 19-летнего Ильназа Галявиева, в прошлом был учеником гимназии, где учинил расправу. За несколько недель до нападения он был исключен с четвертого курса колледжа «ТИСБИ», где получал образование в сфере программирования.

Федеральное агентство новостей /

Причиной исключения стало «невыполнение обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы». Приказ о прекращении его обучения был подписан 26 апреля.

Педагоги, знавшие Галявиева, отмечали его спокойный нрав и неконфликтность. Однако утром, 11 мая, об этих качествах его характера никто бы и не подумал.

Global Look Press / lnaz Galyaviev's Telegram / via Globallookpress.com

За несколько дней до трагедии Галявиев начал вести Telegram-канал. На его аккаунт были подписаны 442 человека. Нападавший предупреждал, что планирует совершить массовое убийство, однако всерьез это заявление никто не воспринял и в полицию не сообщил.

Кроме того, у него были и инструменты, чтобы осуществить задуманное. В его распоряжении был дробовик, разрешение на которое он получил законным путем. Правоохранители не зафиксировали нарушений в получении стрелком оружия, которое он использовал при нападении на школу.

Рано утром, 11 мая, Галявиев оказался у главного входа в учреждение. Первыми, кого встретил злоумышленник на своем пути, оказались охранник и технический сотрудник гимназии. Последнему удалось нажать тревожную кнопку, что впоследствии спасло множество жизней. Из-за срабатывания блокировки входной системы молодой человек открыл беспорядочный огонь, вследствие чего охранник был ранен, он в тяжелом состоянии в больнице.

Услышав выстрелы и крики в здании гимназии, администрация дала распоряжение завести всех детей в классы и закрыть двери. Но успели это сделать не все. Галявиев рыскал по школе, поднимаясь со второго на третий этаж в поиске своих жертв. В панике, охваченные ужасом, многие дети, спасаясь от стрельбы, выпрыгивали из окон школы на землю.

Global Look Press / vk.com/region_kazan116

Тем временем на место трагедии уже выехали более 20 бригад скорой помощи. Раненых школьников и взрослых выносили на улицу, но не всем было суждено пережить этот ужас.

Преподавательница английского языка, 27-летняя Эльвира Игнатьева в попытке спасти своего ученика получила смертельное ранение. Еще одной погибшей учительницей стала Венера Айзатова, ей было 55 лет. Но самое страшное, что в этом шокирующем акте ненависти и насилия погибли восемь детей в возрасте от 8 до 15 лет. Полный список погибших ранее публиковал ФАН. Ранения тяжелой и средней тяжести получил 21 человек.

В здании стрелок находился около восьми минут. В 09:34 по местному времени молодой человек с поднятыми руками вышел к правоохранителям.

Global Look Press / vk.com / region_kazan116

Молодого человека доставили в полицейский участок «Гвардейский». На допросе свой зверский поступок объяснил тем, что несколько месяцев назад он почувствовал себя богом, но спустя некоторое время в нем стал «пробуждаться монстр». Точную причину своего поступка в беседе с полицейскими он так и не назвал. Следствие назначит напавшему на школу психолого-психиатрическую экспертизу.