Володин призвал обсудить уход от анонимности в Сети

Казань, 11 мая. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил ввести меры по ужесточению анонимности в интернете и ограничить доступ к оружию после стрельбы в казанской школе.

Володин после стрельбы в казанской школе заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм», — сообщил председатель Госдумы.

Он также сообщил о дополнительных решениях, связанных с оборотом оружия. Политик рассказал о законопроекте, который ужесточит получение лицензий на покупку оружия. Кроме этого, он предложил разработать порядок, который ограничит доступ людям с неустойчивой психикой.

Устроившему стрельбу в казанской гимназии преступнику могут назначить пожизненное заключение, сообщал ФАН. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.