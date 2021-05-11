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Российский генерал разоблачил провокационную схему Киева против Москвы

  /   Обновлено: 11 мая 2021 20:46
Украина
Российский генерал разоблачил провокационную схему Киева против Москвы
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 мая. Украина может использовать строительство военной базы в Бердянске, чтобы спровоцировать конфликт России и НАТО в Азовском и Черном море, заявил генерал-майор Юрий Владимиров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с Великобританией о выделении кредита на общую сумму в 1,6 миллиарда долларов на строительство военно-морской базы в городе. Доступ к порту Бердянска обеспечивается через Керченский пролив, и попытка иностранных боевых кораблей попасть в порт без разрешения российских властей может стать поводом для локальных столкновений, подчеркнул Владимиров.

«Данная ситуация будет использоваться киевским режимом для вовлечения России в вооружённый конфликт с НАТО», — разоблачил Владимиров провокационную схему Зеленского.

Российский генерал разоблачил провокационную схему Киева против Москвы
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Впрочем, подчеркивает офицер, до строительства военной базы дело может даже не дойти. Виной всему — высочайший уровень коррупции в Незалежной. С огромной долей вероятности огромные бюджеты, выделенные на строительство объекта, будут попросту расхищены, подчеркнул Владимиров.

База в Бердянске будут использоваться как стоянка кораблей НАТО, в частности, Великобритании и США, а также для 12 суден ВМС Украины. Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарий экс-советника Пентагона Криса Озборна о возможном военном столкновении флотов России и США в Черном море.

украина россия сша нато зеленский флот база бердянск
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