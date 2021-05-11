Россиянам рассказали о нюансах покупки жилья в Черногории

Подгорица, 11 мая. Жителям России рассказали, выгодно ли сегодня покупать недвижимость в Черногории. Соответствующим мнением поделилась эксперт по недвижимости ВШУФ Людмила Анисимова.

Недвижимость в Черногории представляется не столь доступной по стоимости, нежели в Грузии или Турции. Гражданам придется заплатить за квадратный метр в центре Будвы 219,5 тысячи рублей, за пределами центра — 132 тысячи рублей, передает aif.ru.

Квартира площадью 40 квадратных метров обойдется минимум в 5,2 млн рублей. Стоимость «квадрата» в Москве составляет 421 тысячу рублей, в спальном районе — 202,9 тысячи рублей, что намного дороже, резюмировала Анисимова.

Эксперты Traveller ранее отметили повышенный интерес состоятельных людей к элитной недвижимости Дубая. Продажи жилья выросли на 230% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.