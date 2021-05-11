Большая часть коралловых рифов может исчезнуть к 2050 году

Брисбен, 11 мая. Австралийские ученые спрогнозировали исчезновение подавляющей части коралловых рифов мира к 2050 году в случае увеличения глобальных выбросов парниковых газов.

Специалисты из университета Джеймса Кука провели исследование, изучив данные о 233 рифах в 183 рифовых системах мира. Почти половина из них приходится на Атлантический океан, еще 39% находятся в Индийском и 11% — в Тихом.

Исследователи предполагают, что даже незначительный рост выбросов парниковых газов в следующие годы может привести к разрушению 94% рифов уже к 2050 году. При этом для быстрого восстановления и продолжения роста рифам будет недостаточно даже существенного уменьшения концентрации газов в атмосфере.

Американские ученые ранее пришли к выводу, что увеличение выбросов парниковых газов может стать причиной более чем двукратного роста количества молний в тундре. Это чревато пожарами и последующими изменениями экосистем.