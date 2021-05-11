Дети боятся возвращаться в казанскую школу, где застрелили девять человек

Казань, 11 мая. Ученики не хотят возвращаться в казанскую гимназию, где застрелили их друзей и учителей. Родители рассказали, что за безопасность там отвечали пожилые охранники.

Мама одного из гимназистов рассказала корреспондентам iReactor, что ребенок отказывается ходить в эту школу.

«Как другим детям возвращаться в школу, тем, кто все видел? Им тяжело, страшно туда возвращаться. Им будет страшно, что все может произойти снова», — сказала женщина.

Она считает, что власти должны дать нормальную денежную компенсацию семьям погибших и полностью оплатить лечение пострадавшим.

«Пострадавшим детям стоит организовать полное лечение, ведь столько денег на это потребуется, некоторые ведь прыгали с третьего этажа, когда все началось», — вспоминает мама школьника.

Еще одна местная жительница отметила, что школьными охранниками в основном работают пенсионеры, которые не смогут оказать сопротивления преступникам и спасти детей.

«Должны быть там молодые, после армии, как минимум двое», — считает женщина.

В момент задержания стрелка рядом находились его бывшие одноклассники. Все они были в шоке от происходящего — во время учебы у юноши не было конфликтов с другими ребятами, его никогда не обижали и не задирали. На допросе он заявил, что «ненавидит всех людей», сообщал ФАН.