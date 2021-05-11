Глава СБУ раскрыл местонахождение Козака и Медведчука

Киев, 11 мая. Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов рассказал, где сейчас находятся депутаты Верховной рады Тарас Козак и Виктор Медведчук.

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчук сейчас находится на территории Украины. Однако конкретное местоположение депутата пока не определили. Козак ранее отправился в Россию на отдых.

«Временно, возможно, уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться на Украину», — сказал Баканов.

Сейчас сотрудники СБУ продолжают искать Медведчука. Известно, что он вернулся на Украину 8 мая и пока из страны не выезжал.

Ранее украинские СМИ писали, что в доме главы ОПЗЖ сотрудники СБУ проводят обыски.