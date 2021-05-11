Руководство «Газпрома» утвердило цели развития компании

Москва, 11 мая. Совет директоров «Газпрома» утвердил политику в области устойчивого развития, закрепляющую цели и обязательства компании по целому ряду направлений, говорится в сообщении холдинга.

Документ закрепляет миссию «Газпрома» — вносить позитивный вклад в социально-экономическое развитие России и других регионах присутствия компании, следуя принципам экологической и социальной ответственности. Также определены цели компании по таким направлениям, как социально-экономическое развитие, совершенствование корпоративного управления, охрана окружающей среды, энергоснабжение и энергоэффективность.

Как отмечается в сообщении, эти цели соотносятся с целями в области устойчивого развития ООН до 2030 года, принятыми резолюцией Генассамблеи в 2015 году. Также они соответствуют принципам Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года.

Экономист Андрей Лобода ранее в комментарии ФАН отметил, что Европа не в состоянии отказаться от российского газа. По его мнению, это самый безопасный и недорогой энергоноситель.