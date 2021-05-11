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Сообщения о стрельбе в казанской гимназии поступили в полицию до входа преступника в здание школы

  /   Обновлено: 11 мая 2021 20:20
Происшествия
Сообщения о стрельбе в казанской гимназии поступили в полицию до входа преступника в здание школы
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Казань, 11 мая. Сведенья о готовящейся стрельбе поступили в полицию до появления злоумышленника в здании гимназии №175, где произошла стрельба.

Первая информация появилась у сотрудников правопорядка еще в 09:18, хотя преступник зашел в учреждение в 09:19. Следовательно, огонь он открыл во дворе гимназии. В 09:19 поступило второе сообщение от очевидца, уведомившего о звуках выстрелов и вооруженных неизвестных, вошедших в школу. В 09:24 поступил звонок от ученика шестого класса, а позже звонки стали поступать каждую минуту.

Жители рядом стоящих домов стали очевидцами того, как школьники пытались спастись, выпрыгивая их окон. Сотрудники правопорядка прибыли в образовательное учреждение в 09:33 после вызова, поступившего с тревожной кнопки.

Отец раненного в казанской гимназии школьника рассказал о его состоянии. Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин сообщил о состоянии своих сыновей, которые присутствовали на уроках во время стрельбы.

стрельба казань гимназия №175
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