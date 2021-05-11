Публицист Мельников провел параллель между стрельбой в Казани и Навальным

Москва, 11 мая. Несистемная оппозиция намерена дискредитировать российских правоохранителей в связи со стрельбой в Казани. Противники действующей власти попытались политизировать трагедию.

Стрельба в казанской гимназии началась утром 11 мая. Экстренные службы, врачи и правоохранители работают на месте происшествия. Глава региона Рустам Минниханов сообщил о девяти жертвах и 18 пострадавших, а также пообещал помочь семьям. Оппозиционеры увидели в трагедии политический контекст и указали на обстановку «страха», которая якобы дает свои плоды, пишут «Народные новости».

Публицист Алексей Мельников провел неуместную параллель между нападением на школу и заключенным Алексеем Навальным. По его словам, власти «наловились мирных протестующих». Сторонник Навального Леонид Волков раскритиковал их реакцию на трагедию. Соратник заключенного усомнился в эффективности новых запретов властей.

Психологи МЧС России дали гражданам рекомендации на фоне стрельбы в Казани. Специалисты предложили задуматься, что каждый может сделать для обеспечения личной безопасности.