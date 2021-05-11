Ученые из США нашли механизм, который очищает организм от стареющих клеток

Вашингтон, 11 мая. Устраняющий стареющие клетки человека механизм обнаружили американские ученые из Калифорнийского университета.

Специалисты рассказали, как иммунные клетки очищают организм от тех, которые способствуют старению и развитию хронических заболеваний. Так называемые природные Т-киллеры (iNKT) работают, словно система наблюдения: они удаляют клетки, воспринимаемые организмом как чужеродные, в том числе и стареющие.

Однако под влиянием возраста их активность снижается. Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах и выяснили, что для активации iNKT нужно использовать липидные антигены. Благодаря этому у мышей с фиброзом легких удалось сократить повреждение клеток и увеличить продолжительность жизни животных.

Ранее специалисты раскрыли секрет долголетия жителей Италии. Как выяснилось, долгожители отличились тем, что у них в крови было обнаружено минимальное количество мутаций.