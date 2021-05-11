Хазин призвал прислушиваться к каждому слову Владимира Путина

Москва, 11 мая. Политолог уверен, что выяснение отношений между президентами России и США вскоре могут вступить в решающую фазу.

Известный российский экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва» призвал обратить внимание на слова Владимира Путина во время предстоящей встречи с американским лидером Джо Байденом. По словам эксперта, конечной целью большой геополитической игры, протекающей между лидерами крупнейших мировых держав станет определение свода правил дальнейшего мироустройства, сообщает Deita.ru.

Хазин уверен, что Байден будет пытаться склонить Путина на свою сторону в вопросе противодействия Китаю.

«От того, насколько удачными будут эти попытки, будет зависеть вся будущая конфигурация основных сил на планете на многие годы вперед», — подчеркнул он.

Экономист вспомнил ялтинскую конференцию 1945 года, когда страны-победительницы во Второй мировой войне решали судьбу послевоенного мира. По его словам, значимость результатов предстоящей встречи находится с ялтинскими на одном уровне.

«В своем обращении к нации 9 мая Путин выверял каждое слово именно потому, что сейчас идет активный переговорный процесс о новых правилах игры в масштабах всей планеты», — заключил Михаил Хазин.

Ранее экономист интерпретировал речь российского президента ко Дню Победы.