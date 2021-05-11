Мусульмане отказались считать человеком устроившего стрельбу в казанской гимназии

Казань, 11 мая. Нападение на гимназию №175 вряд ли имело под собой религиозную подоплеку, но этот случай является кощунственным и вопиющим.

Полномочный представитель главы Духовного управления мусульман России Мунир Беюсов считает, что человека, совершившего это преступление, нельзя даже причислить к той или иной религиозной конфессии. Косвенно об этом говорят и заявления стрелка, в которых он сравнивает себя с «богом» и отказывается от собственной матери.

«У меня самого четверо детей. Лицо, которое творит такое деяние (я не буду его человеком называть), нельзя даже причислить к той или иной религиозной конфессии», — передают слова Гайнутдина «Невские новости».

Следственный комитет ранее опубликовал видео допроса 19-летнего юноши, открывшего огонь по ученикам и сотрудникам гимназии, сообщал ФАН. Злоумышленник рассказал, что в нем стал «пробуждаться монстр», и теперь он испытывает ненависть ко всем окружающим.