Названы симптомы, повышающие вероятность смерти от COVID-19 в шесть раз

Питтсбург, 11 мая. Неврологические заболевания увеличивают риск смерти от коронавируса. Это выяснили ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.

В ходе исследования эксперты проанализировали данные из 133 лечебных организаций из 13 стран. Огромная часть заболевших коронавирусом имели неврологические заболевания, отметил руководитель исследования, профессор Шерри Чу. Из 3744 взрослых пациентов у 82% отмечались симптомы этого типа. Около половины госпитализированных страдали от острой энцефалопатии, за которой в нескольких случаях следовала кома, реже регистрировался инсульт.

Ученые установили, что любые типы неврологических состояний в два раза повышали риск осложнений этих заболеваний. При этом некоторые симптомы, например, потеря обоняния, увеличивали риск в смерти в шесть раз.

Ранее сообщалось, что некоторые инфекционные заболевания центральной нервной системы могут ухудшить состояние при коронавирусе. По словам невролога Михаила Мартынова, осложнения утяжеляют течение болезни.