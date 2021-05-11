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МЭА спрогнозировало четырехкратный рост спроса на минералы

Экономика
МЭА спрогнозировало четырехкратный рост спроса на минералы
pixabay.com

Париж, 11 мая. Опубликовано первое комплексное исследование агентства, оценивающее перспективы энергетического сектора в мире.

Международное энергетическое агентство (МЭА) курирует вопросы энергобезопасности развитых стран, которые занимаются импортом энергии. Агентство презентовало свое исследование, посвященное глобальному переходу к альтернативным источникам энергии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты агентства отмечают особые экологические, социальные и внешнеполитические факторы, сопутствующие переходу стран к экологичным источникам энергии и связанные с этим проблемы.

Согласно сценарию, который находится в фарватере Парижского климатического соглашения, планета столкнется с четырехкратным ростом спроса в различных минералах, чтобы обеспечить развитие «зеленых» технологий к 2040 году. Задача по ликвидации углеродных выбросов к 2050 году повлечет за собой шестикратный рост используемых ресурсов.

Аналитики указывают, что главными потребителями энергии станут электрокары, а также аккумуляторные батареи. Соответственно, вырастет необходимость в литии, графите, кобальте и никеле.

Финансовые организации в Австралии скоро понесут ответственность за содержание своего портфеля и будут терять деньги за «неэкологичность» компаний, акциями которых они владеют. Специалисты считают, что подобная реальность может в скором времени коснуться и России.

исследование международное энергетическое агентство возобновляемая энергетика
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