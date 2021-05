Lockheed Martin прекращает обслуживание F-16 в Ираке из-за регулярных обстрелов

Балад, 11 мая. Американский подрядчик Lockheed Martin вывел свой персонал с иракской базы Балад, где тот обслуживал истребители F-16. С начала года этот объект подвергался ракетным обстрелам пять раз, в результате чего трое иностранных и один иракский специалист были ранены.

«В понедельник утром 72 техника Lockheed Martin, отвечающие за техническое обслуживание F-16, покинули базу Балад в Эрбиле», — сообщил анонимный источник из высшего военного командования Ирака.

При этом на прошлой неделе Багдад направил на базу советника по национальной безопасности Касима Аль Араджи с тем, чтобы он уговорил представителей американской компании не покидать военный объект.

The End Of Iraq's F-16 Fleet Is A Real Possibility As Lockheed Contractors Prepare To Leave https://t.co/vfaKN1m4hF — Joseph Trevithick (@FranticGoat) May 11, 2021

Представитель Объединенного оперативного командования Ирака Тахсин Аль Хафаджи заявил, что Lockheed Martin «продолжит консультировать иракские ВВС дистанционно», сославшись на контрактные обязательства.

Соединенные Штаты предоставили Ираку 34 истребителя F-16, все они размещены на базе Балад. При этом американские инструкторы обучали пилотов, а американские же подрядчики отвечали за обслуживание самолетов.

Musings On #Iraq Attacks By Pro-Iran Groups Force American F-16 Contractors To Withdraw https://t.co/HNfRmsRy17 pic.twitter.com/phSLDbKINs — Joel Wing (@JoelWing2) May 11, 2021

Эрбиль на протяжении долгого времени считался относительно спокойным иракским местом, однако за последнее время ситуация изменилась. США пришлось развернуть здесь противоракетные системы C-RAM и Patriot, как это было сделано ранее в Багдаде для защиты собственных войск и дипломатов.

Регулярные инциденты

Последний обстрел авиабазы Балад произошел 18 апреля. Тогда на территорию объекта упали пять реактивных снарядов, взрывы которых нанесли ранения разной степени тяжести пятерым иракским военнослужащим.

At least five rockets hit the Iraqi military airbase at Balad north of #Baghdad, #Iraq security officials say.https://t.co/UK2EPpBOoI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 18, 2021

С момента вступления Джо Байдена в должность президента США по военным объектам Штатов в Ираке, багдадскому посольству, конвоям и прочим объектам с американскими гражданами было нанесено около 30 ракетных и артиллерийских ударов.

В нападениях обвиняются проиранские шиитские формирования. Они, в свою очередь, стремятся вытеснить «оккупационные силы» из страны.

Последний подобный эпизод относится к 8 мая, когда база Айн эль-Асад в провинции Анбар была атакована беспилотным летательным аппаратом. Был поврежден ангар, но сообщений о пострадавших не поступало.