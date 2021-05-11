Против мэра Орла возбудили дело о халатности при строительстве дороги

Орел, 11 мая. Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в отношении его возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в связи со строительством дороги.

По словам чиновника, в проектной документации была допущена техническая ошибка в названиях улиц. Объемы выполненных работ соответствуют актам.

Уголовное дело завели после прокурорской проверки. Во время ее проведения выяснилось, что Парахин построил дорогу к собственному дому вместо положенной по проекту. В СК пока никак не комментировали эту ситуацию, расследование продолжается.

Полиция расследует уголовное дело о вымогательстве взятки, сообщал ФАН. Главным подозреваемым стал следователь одного из территориальных отделов управления СК по Саратовской области.