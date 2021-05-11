Общественник Цветков призвал государство обеспечить безопасность в школах

Москва, 11 мая. Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал, как избежать стрельбы в школах в будущем.

По его словам, уровень безопасности в учебных заведениях находится действительно на низком уровне по стране. Именно поэтому необходимо привлекать государство к этому вопросу. В основном функцию охраны выполняют люди, не имеющие профессиональной подготовки, что приводит к печальным последствиям.

«Мы предлагаем сделать профессиональный стандарт по охране объектов образования не рекомендательным, а обязательным. Для этого нужно принять реальную федеральную программу обеспечения безопасности образовательных учреждений, и средства на охрану должны выделяться целевым образом из федерального бюджета», — сказал он.

Кроме того, общественник призвал правоохранительные органы не игнорировать профилактические меры. Сюда входит и мониторинг социальных сетей, резюмировал он.

Ранее стало известно, что региональные власти возьмут на себя похороны людей, погибших в результате стрельбы в казанской школе №175. Соответствующее заявление сделал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.