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Казанскому стрелку грозит пожизненный срок

  /   Обновлено: 11 мая 2021 20:07
Происшествия
Казанскому стрелку грозит пожизненный срок
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116

Казань, 11 мая. Устроившему стрельбу в казанской гимназии преступнику могут назначить пожизненное заключение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Санкции статьи также предусматривают смертную казнь, однако в России на нее введен мораторий.

Выпускник школы, которому исполнилось всего 19 лет, открыл огонь в школе №175 11 мая. После массового расстрела людей он вышел из здания и поднял руки. Далее ФСБ задержала его. В результате трагедии погибли семь детей и два учителя. Еще 21 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.

Артисты, отечественные и иностранные политики, рядовые граждане России выражают соболезнования родным жертв стрельбы в казанской гимназии, сообщал ФАН.

казань тюрьма стрелок
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