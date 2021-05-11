Казанскому стрелку грозит пожизненный срок

Казань, 11 мая. Устроившему стрельбу в казанской гимназии преступнику могут назначить пожизненное заключение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Санкции статьи также предусматривают смертную казнь, однако в России на нее введен мораторий.

Выпускник школы, которому исполнилось всего 19 лет, открыл огонь в школе №175 11 мая. После массового расстрела людей он вышел из здания и поднял руки. Далее ФСБ задержала его. В результате трагедии погибли семь детей и два учителя. Еще 21 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.

Артисты, отечественные и иностранные политики, рядовые граждане России выражают соболезнования родным жертв стрельбы в казанской гимназии, сообщал ФАН.