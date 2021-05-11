Настя Ивлеева и другие блогеры вызвали ажиотаж приездом в Дно

Москва, 11 мая. Телеведущая Настя Ивлеева, анонсировавшая ранее новый проект, отправилась в компании популярных блогеров по малоизвестным городам России и начала со Дна в Псковской области.

Ивлеева закрыла свой популярный проект Agent Show и заявила о желании создавать новый контент. Затем знаменитость обрадовала поклонников в Instagram новостью, что совместно с блогерами Эльдаром Джараховым, Даней Милохиным, Юлей Гаврилиной и другими отправится в путешествие по провинциальным городам России, которые не пользуются популярностью у туристов.

Первой остановкой на пути знаменитостей стал город Дно в Псковской области с населением чуть более семи тысяч человек. Приезд звезд Интернета вызвал ажиотаж среди местных жителей. Ивлеева показывала в Stories толпы поклонников, которые тепло встречали кумиров. Следующая локация компании пока остается неизвестной.

Ивлеева решила не останавливаться на достигнутом и покорить мир моды. Ведущая представила в Instagram свою линию одежды, разработанную в коллаборации с брендом Barbie.