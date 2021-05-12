Повод для сближения: Турция и Саудовская Аравия вернулись к диалогу

В Эр-Рияде состоялись переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Двухдневный визит турецкого политика начался 10 мая, однако активная стадия переговоров последовала лишь на следующий день.

«В рамках визита наш министр обсудит со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом двусторонние отношения и проведет обмен мнениями по региональным вопросам», — так анонсировал поездку МИД Турции.

Сам Чавушоглу в своем Twitter-аккаунте написал, что прибыл в королевство для обсуждения отношений между двумя странами, а также последних ключевых событий в регионе, таких как нападение на мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и преследования палестинского народа.

İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere #SuudiArabistan’dayız.???????????????? pic.twitter.com/612J6FIyOy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 10, 2021

Как сообщили турецкие чиновники на условиях анонимности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора 4 мая договорились о том, что переговоры между дипломатами будут сосредоточены на торговле, двусторонних связях и региональных проблемах, таких как конфликт в Ливии.

Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu will visit Saudi Arabia next week as part of rapprochement efforts between the two countries. #Turkey https://t.co/ttk5HdeNTP — Duvar English (@DuvarEnglish) May 6, 2021

Визит прошел на фоне обострившейся напряженности в Иерусалиме. На протяжении последних дней палестинцы протестовали в знак солидарности с жителями района Шейх Джаррах в восточной части города. Кризис был вызван решением Верховного суда Израиля, который в начале года одобрил решение о выселении палестинских семей из их домов с отчуждением права на собственность. Израильская полиция попыталась разогнать верующих в комплексе мечети Аль-Акса в пятницу вечером, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сотни палестинцев получили ранения в результате нападений.

Впоследствии стороны перешли к взаимным ракетным обстрелам и авиаударам, жертвами которых стали как минимум 28 жителей Палестины и двое граждан Израиля. И Турция, и Саудовская Аравия решительно осудили происходящее в Иерусалиме и его окрестностях, выступив против действий Израиля и обвинив Тель-Авив в «терроре».

«Высокие отношения»

Напряженность в отношениях между Турцией и Саудовской Аравией проявилась в 2017 году, когда несколько арабских государств обвинили власти Катара в поддержке группировок экстремистской направленности в регионе и дружественных отношениях с шиитским Ираном. Анкара в затянувшемся дипломатическом споре поддержала Доху, выступив против Эр-Рияда и его союзников. Турецкое руководство открыто осудило блокаду Катара, а впоследствии вместе с Дохой отвергло условия, предложенные странами Персидского залива для урегулирования кризиса.

При этом полномасштабная вражда развернулась между Анкарой и Эр-Риядом после убийства саудовского журналиста и критика королевского дома Джамаля Хашогги, которое произошло в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Следственные органы Турции установили, что мужчину долго пытали, а затем убили и расчленили прямо в здании дипмиссии.

Veteran Saudi journalist and government critic, Jamal Khashoggi, goes missing after visiting the kingdom's consulate in Istanbul: report says https://t.co/cH9OFi5UWx pic.twitter.com/DOPtKDzQxP — AFP News Agency (@AFP) October 3, 2018

Тогда Эрдоган заявил, что приказ убить Хашогги исходил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Кроме того, в докладе разведки США, опубликованном в феврале этого года, было установлено, что наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд одобрил убийство. Эти обвинения официальный Эр-Рияд отвергает.

В результате этих событий Саудовская Аравия объявила неофициальный торговый бойкот и закрыла доступ товарам из республики. Таким образом, экспорт из Турции в королевство упал на 98%. Кроме того, в конце апреля стало известно, что Эр-Рияд также решил приостановить работу восьми турецких школ в королевстве до конца года.

На этом фоне переговоры глав МИД двух государств вполне логичны — турецкое руководство активно старается наладить отношения с одним из ведущих государств региона. Так, к примеру, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отмечал, что его страна будет искать пути восстановления отношений с королевством «с более позитивной повесткой дня», и выразил надежду, что бойкот будет отменен.

Помимо этого, в марте Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия намерена приобрести турецкие беспилотные летательные аппараты. Однако к конкретным договоренностям и контрактам это пока так и не привело.

Erdoğan: Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var, kimin eli kimin cebinde belli değilhttps://t.co/uoCWybDHvd pic.twitter.com/mAFdaRh5AE — soL Haber (@solhaberportali) March 16, 2021

Итоги встречи

По итогам встречи министров Мевлют Чавушоглу отметил, что Эр-Рияд и Анкара будут поддерживать диалог, направленный на урегулирование двусторонних разногласий и решение региональных проблем.

«Я хочу поблагодарить моего брата принца Фейсала за его приглашение и гостеприимство. Мы провели очень открытую и откровенную встречу и рассмотрели некоторые проблемные области наших отношений», — отметил глава турецкого МИД.

Чавушоглу рассказал журналистам, что он пригласил своего саудовского коллегу посетить Турцию ради дальнейшего продолжения переговоров. Министр отметил, что к новому визиту обе стороны намерены провести дополнительную работу по укреплению связей между двумя государствами и проводить консультации.

#SuudiArabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile ülkelerimizi ilgilendiren olumlu gündem maddeleri üzerinde çalışma ve düzenli istişarelerde bulunma konusunda anlaştık.



Yakın işbirliğimiz bölgedeki istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak.???????????????? pic.twitter.com/OdfnIKIi8s — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 11, 2021

Также дипломат сообщил, что Турция и Саудовская Аравия солидарны в неприятии действий Израиля и готовы предпринимать конкретные шаги ради защиты палестинцев.

«Просто осуждать насилие недостаточно. Мусульманская община ждет, когда мы перейдем к действиям», — сказал министр.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства пояснил, что арабские страны намерены привлечь внимание к проблеме притеснения арабов в еврейском государстве и бороться за их права в рамках международного права. Чавушоглу акцентировал внимание на том, что мировая общественность не должна отклоняться от разработанной ООН концепции о двух государствах, в соответствии с которой палестинцы получают право официально основать свою страну по соседству с Израилем.

При этом границы между ними должны соответствовать делению, описанному в соглашении о прекращении огня от 1949 года. Спорный город Иерусалим, который обе стороны конфликта считают своей столицей, при этом должен находиться под совместным управлением.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan`da: Ümmet adım atmamızı bekliyor - https://t.co/XEaEvq1wF8 pic.twitter.com/4I6X9YY9PH — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) May 12, 2021

Конфликт между израильтянами и палестинцами стал объединяющим фактором для арабских стран, проявивших солидарность по этому вопросу. Несмотря на давние разногласия Турция и Саудовская Аравия нашли общий язык в совместном осуждении действий Тель-Авива. Сплоченность перед общим врагом в итоге становится стимулом для новых переговоров и соглашений о сотрудничестве.

Не факт, что это сможет помочь в решении палестинской проблемы, однако сейчас страны ближневосточного региона сближаются и заключают взаимовыгодные сделки.

Палестино-израильский конфликт тем временем продолжает развиваться: за последние 36 часов палестинские группировки выпустили в направлении еврейского государства больше тысячи ракет. В ответ на это силы ЦАХАЛ активно реализуют в регионе военную операцию «Страж Стены», атаковав за сутки около 500 объектов на территории сектора Газа.