Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции

Москва, 11 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады руководителей следственных подразделений о резонансных событиях первой декады мая.

В первую очередь он заслушал доклад руководства СУ СК России по Республике Татарстан о первых результатах расследования дела о нападении на гимназию №175 в Казани. Также Александр Бастрыкин заслушал доклады об исполнении ранее данных поручений по результатам ЧП за прошлый период.

Несколько особо резонансных происшествий в Санкт-Петербурге стали объектом внимания главы ведомства. Например, дело об избиении педиатра в поликлинике. Были озвучены доклады о ходе расследований преступлений, совершенных в отношении детей: о нападении на девочку, получившую ножевое ранение, а также об истязании семилетней девочки, брошенной в кафе города малолетним братом. В настоящее время родители детей задержаны, младшие дети находятся в больнице, а органами решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

Не обошли на совещании вопросы и о нападении бездомных собак, происшествии с пожарами. Александр Бастрыкин поручил в рамках следствия проверить роль сотрудников служб пожарного надзора и их действия в данных ситуациях, а также взять на контроль проблемы по отлову бездомных животных должностными лицами, ответственными за этот вопрос.

Также председатель Следственного комитета заслушал ход расследования уголовного дела в Ростовской области, где детям-сиротам выделили квартиры ненадлежащего качества. Бастрыкин потребовал предоставить статистику получения сиротами жилья по региону.

Гибель туристки в Кабардино-Балкарской Республики на несанкционированном аттракционе по прыжкам со скалы также обсуждалась на совещании. Установлено, что организаторами аттракциона являются трое москвичей. Александр Бастрыкин поручил разобраться в правовом регулировании досуговых развлечений такого типа.

По всем озвученным инцидентам председатель СК РФ потребовал предоставить дополнительные доклады и регулярно информировать о ходе следствия.