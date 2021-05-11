Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 20:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Общество
Трагедия в Казани: не пора ли вернуть смертную казнь? Колонка Армена Гаспаряна
20:20
Экономика
Руководство «Газпрома» утвердило цели развития компании
20:17
Происшествия
Сообщения о стрельбе в казанской гимназии поступили в полицию до входа преступника в здание школы
20:17
Политика
Публицист Мельников провел параллель между стрельбой в Казани и Навальным
20:14
Наука
Ученые из США нашли механизм, который очищает организм от стареющих клеток
20:14
Политика
Хазин призвал прислушиваться к каждому слову Владимира Путина
20:14
Происшествия
Мусульмане отказались считать человеком устроившего стрельбу в казанской гимназии
20:12
Общество
Названы симптомы, повышающие вероятность смерти от COVID-19 в шесть раз
20:12
Экономика
МЭА спрогнозировало четырехкратный рост спроса на минералы
20:11
Общество
Трещины и разваленные стены: что ждет один из старейших кинотеатров РФ в Севастополе
20:07
Происшествия
Против мэра Орла возбудили дело о халатности при строительстве дороги
20:06
Политика
Общественник Цветков призвал государство обеспечить безопасность в школах
20:04
Общество
Самокаты на городских улицах: от болезненных решений не отвертеться
20:01
Происшествия
Казанскому стрелку грозит пожизненный срок
20:01
Весь мир
Турецкая компания может оставить Ливан без электроэнергии
20:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и другие блогеры вызвали ажиотаж приездом в Дно
20:00
Происшествия
Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения
20:00
Видео
Ветерана из Владикавказа в возрасте 105 лет признали старейшим в России
19:59
Происшествия
Стрельба в Казани: хронология страшных событий
19:58
Общество
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции
Все новости

Жених Макеевой залез в мусоровоз ради нее

Шоу-бизнес
Жених Макеевой залез в мусоровоз ради нее
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 11 мая. Жених звезды популярного телешоу «Точь-в-Точь» Анастасии Макеевой ради нее порылся в мусоре. Об этом актриса, известная также по российским мюзиклам, рассказала своим фанатам.

Артистка в новом посте в Instagram вспомнила, как впервые за долгое время решила прогуляться с женихом по центру столицы. Увлекшись общением, они где-то забыли уникальную распечатку Макеевой с правками от режиссера-постановщика пьесы.

Потеря чуть не довела исполнительницу до слез, однако отчаяться ей не дал возлюбленный — Роман Мальков. Ради невесты он даже залез в мусоровоз

«Ромка побежал гутарить с местными сотрудниками, и как приятно. Они не отказали, и все вместе давай искать, и все мешки перерыли, и даже Ромка залез в КамАЗ с пакетами мусорными и нашел мою пьесу. Конечно, она не сильно чистая уже, но она целая и неплохо сохранилась после путешествия в мусорку и обратно», — рассказала фолловерам Макеева.

В конце истории артистка поблагодарила сотрудников, которые любезно помогли им с поисками. В качестве благодарностей Макеева опубликовала совместную фотографию с двумя женщинами в оранжевых костюмах.

Любимица публики Макеева недавно подверглась жесткой критике со стороны хейтеров. В честь 9 Мая телезвезда опубликовала «военную» фотографию, на которой позирует с женихом. Поклонники осудили артистку за наигранность и «показуху».

актриса макеева жених
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 210315 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 129027 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 128567 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 80986 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 77466 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Шоу-бизнес / Жених Макеевой залез в мусоровоз ради нее
Рейтинг@Mail.ru