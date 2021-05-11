Жених Макеевой залез в мусоровоз ради нее

Москва, 11 мая. Жених звезды популярного телешоу «Точь-в-Точь» Анастасии Макеевой ради нее порылся в мусоре. Об этом актриса, известная также по российским мюзиклам, рассказала своим фанатам.

Артистка в новом посте в Instagram вспомнила, как впервые за долгое время решила прогуляться с женихом по центру столицы. Увлекшись общением, они где-то забыли уникальную распечатку Макеевой с правками от режиссера-постановщика пьесы.

Потеря чуть не довела исполнительницу до слез, однако отчаяться ей не дал возлюбленный — Роман Мальков. Ради невесты он даже залез в мусоровоз

«Ромка побежал гутарить с местными сотрудниками, и как приятно. Они не отказали, и все вместе давай искать, и все мешки перерыли, и даже Ромка залез в КамАЗ с пакетами мусорными и нашел мою пьесу. Конечно, она не сильно чистая уже, но она целая и неплохо сохранилась после путешествия в мусорку и обратно», — рассказала фолловерам Макеева.

В конце истории артистка поблагодарила сотрудников, которые любезно помогли им с поисками. В качестве благодарностей Макеева опубликовала совместную фотографию с двумя женщинами в оранжевых костюмах.

Любимица публики Макеева недавно подверглась жесткой критике со стороны хейтеров. В честь 9 Мая телезвезда опубликовала «военную» фотографию, на которой позирует с женихом. Поклонники осудили артистку за наигранность и «показуху».