В Минздраве заявили, что пострадавшим при стрельбе в Казани не нужна экстренная эвакуация

Казань, 11 мая. Людям, получившим ранения при расстреле в казанской гимназии, пока не нужна экстренная эвакуация в московские больницы, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, утром специалисты еще раз оценят ситуацию с пострадавшими. В настоящий момент в городе есть самолет, позволяющий перевезти до 20 пострадавших.

Ранее стало известно, что восемь детей получили пулевые ранения, остальные были ранены осколками стекла или во время эвакуации из здания. Шестеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. Двое — в крайне тяжелом. Все пострадавшие лечатся в детской клинической больнице.

Нападавшим был 19-летний выпускник этого учебного заведения. Он был задержан силовиками в ходе спецоперации. В результате стрельбы погибли семь детей и два учителя, сообщал ФАН.