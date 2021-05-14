«Чужих детей не бывает»: украинцы несут цветы к посольству РФ из-за трагедии в Казани

Трагедия с расстрелом школьников в Казани тронула сердца многих киевлян, поэтому в последние дни люди несли цветы, букеты и игрушки к посольству России в украинской столице. Несмотря на то, что местные коммунальщики по указке городских властей каждый вечер убирают траурную атрибутику, на следующий день она вновь возникает возле ограды диппредставительства. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Жители украинской столицы уже не впервые демонстрируют, что их сердца не очерствели под нескончаемыми потоками антироссийской пропаганды, и по-прежнему способны чувствовать чужую боль как свою. Уже к вечеру, 11 мая, в день трагедии в казанской гимназии, возле посольства РФ на Повитрофлотском проспекте, 27, появились первые траурные букеты и записки. На второй день поток горожан, пожелавших выразить свою сопричастность к трагедии, усилился — по свидетельствам очевидцев, люди начали приносить сюда не только цветы, но и небольшие игрушки.

Когда корреспондент ФАН приехал к посольству России в Киеве, на мраморном парапете перед оградой лежало несколько свежих букетов, игрушка-покемон, а также множество цветов было закреплено на ограде по отдельности. На вопрос ФАН, все ли цветы были принесены сегодня, охранник диппредставительства ответил: «Конечно, все это люди с утра принесли. То, что принесли накануне, вчера же вечером и убрали. Здесь каждый вечер убирают — такой порядок».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Похожим образом киевляне действовали и ранее, в тяжелые для россиян моменты. Так было и в октябре 2015 года, когда был взорван туристический «Боинг» над Египтом, и в декабре 2016-го, когда рухнул Ту-154 в Сочи. А в марте 2018-го, после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», почти все пространство у ограды посольства на Повитрофлотском проспекте было завалено цветами и игрушками. Тогда сотни жителей украинской столицы восприняли массовую гибель детей, как собственную боль.

Впрочем, корреспондент ФАН видел возле посольства РФ в Киеве и противоположные картины. Например, в августе 2018-го, через день после смерти легендарного певца Иосифа Кобзона, сюда приходили радикалы из группировки «Демократична сокира». Они всячески глумились над памятью певца, ржали и называли его последними словами. А в качестве издевки уставили весь парапет перед оградой посольства яркими детскими пирамидками… С тех пор я, отправляясь к посольству по траурному поводу, в душе каждый раз боюсь застать здесь нечто подобное.

Весьма сочувственно отреагировали на трагедию в Казани и украинские соцсети. Так, экс-депутат Верховной Рады Кирилл Куликов призвал президента Украины Владимира Зеленского выразить официальные соболезнования Казани и России.

«Господин президент, плюньте на советы своих советников, и выразите соболезнования от народа Украины в связи с трагическими событиями в Казани! Мы же все люди, а там погибли дети! Вам за это воздастся!» — заявил он.

Увы, никакой реакции на призыв из Офиса президента не последовало.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Киевлянин Евгений Ч. выразил свое потрясение событиями в Казани так: «Казань — это настоящий шок! Когда гибнут невинные дети — это всегда чудовищно больно и несправедливо. Тем более что чужих детей не бывает. Глубокие соболезнования».

Украинский политик и публицист Юрий Павленко искренне выразил слова поддержки пострадавшим: «Ужасная трагедия в школе в Казани, где нелюдь расстрелял детей, показала, насколько иногда ужасной бывает реальность, несмотря на попытки многих людей не знать о таком. В такие минуты не может быть никакой политики, не имеет значения, в какой стране это произошло и какой режим у власти. Потому что ужасная насильственная смерть детей — это общечеловеческая боль. Страх потерять ребенка — самый жуткий для родителей».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Киевский публицист и блогер Дмитрий Спивак спрогнозировал: «С учетом тонн пропаганды насилия, человеконенавистничества, милитаризма и официального деления людей на «сорта», появление у нас таких вот отморозков, как в Керчи и Казани — только вопрос времени. До сих пор нас спасает только наличие легализованного насилия в форме радикального активизма. В нем больные существа могут легально реализовать почти все свои болезненные фантазии, в том числе тягу к убийствам. Но бесконечно везти нам в этой рулетке не будет».

Напомним, утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназию №175 в Казани с самозарядным дробовиком Hatsan Escort и 150 картечными патронами и устроил стрельбу в учебном заведении, которое окончил четыре года назад. В результате расстрела погибли девять человек (две учительницы и семеро детей), более 20 человек получили тяжелые ранения. На время следственных действий Галявиев будет заключен в СИЗО. Статья, по которой он обвиняется — «Убийство», может быть переквалифицирована на «Терроризм», по которой ему грозит пожизненное заключение.