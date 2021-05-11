Жириновский выступил против предложения вернуть смертную казнь после трагедии в Казани

Москва, 11 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал предложение депутатов восстановить смертную казнь за стрельбу в школах. Инициатива появилась после трагедии в казанской гимназии.

По словам политика, возвращение этой формы наказания «ничего не даст». Теракты и массовые расстрелы осуществляют люди, готовые лишиться жизни, подчеркнул Жириновский. Он высказался в Telegram-канале.

«Они чаще всего сами в итоге оканчивают жизнь самоубийством или готовы погибнуть в процессе. Так что такие предложения — это детский лепет, и пока он раздается из уст депутатов, больших успехов мы не достигнем», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Стрельбу в казанской гимназии №175 устроил бывший ученик. В результате трагедии погибли семь школьников и два педагога. Власти Татарстана взяли на себя обязанности по организации похорон жертв массового убийства.