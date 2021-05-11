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Геннадий Хазанов жил с отцом в одном доме и не знал об этом

Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов жил с отцом в одном доме и не знал об этом
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 11 мая. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в студии программы «Судьба человека» рассказал об отце Викторе Лукачере, который жил с ним в одном доме, но ни разу не подошел.

Актер рос без отца. Лукачер оставил мать артиста, когда та еще была беременной. Хазанов так и не увиделся со своим родителем.

Информацию о нем актер узнал уже после его смерти — расспрашивать о Лукачере было под запретом, поэтому Хазанов не сразу понял, что какое-то время жил с отцом в одном доме.

Лукачер стоял у истоков цветного отечественного телевидения. Он жил в одном доме с Хазановым. Более того, он видел не только сына, но и свою внучку Алису, но ни разу не подошел с ними поздороваться.

«Отец точно знал, кто я! Но я часто думаю о том, как у него хватало выдержки не подойти ко мне, когда мы встречались в одном доме, на одной улице. Видел свою внучку Алису, с которой я гулял во дворе. Сколько моральных сил нужно человеку? Сейчас я понимаю, что он, скорее всего, очень боялся скандала со стороны своей супруги», — поделился откровением Хазанов.

Гость ведущего Бориса Корчевникова признался, что не держит зла на отца. Он отметил, что даже не представлял встречу с ним, так как Лукачер был для него абсолютно чужим человеком.

Хазанов также не общается со сводными братьями, детьми биологического отца. Причиной тому, в числе прочего, стали обвинения, высказанные одним из родственников в адрес матери звезды.

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