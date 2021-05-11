Трагедия в Казани: не пора ли вернуть смертную казнь? Колонка Армена Гаспаряна

Самые искренние соболезнования родным погибших в Казани в результате страшного преступления и скорейшего выздоровления всем раненым. Чудовищная казанская трагедия ставит перед нами несколько важных вопросов.

На мой взгляд, даже безотносительно заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости пересмотреть условия продажи оружия, считаю, что этой темой давно следовало заняться. Я был одним из тех, кто еще лет 12 назад говорил, что продажу оружия в нашей стране следует максимально ограничить. Когда-то мне казалось, что тут возможны какие-то послабления, но я искренне прозрел, увидев на одном из праздников толпу нетрезвых людей, которые намеренно задирали прохожих. Я подумал: господи, если у этих уродов еще и оружие будет, они вообще наворотят невесть чего!

Федеральное агентство новостей /

Теперь, после трагедии в Казани, уже всем очевидно, что многое надо пересматривать. В том числе, как мне кажется, памятуя, что у нас сейчас сложные отношения с Европой, думаю, нам нужно выходить из моратория по смертной казни. Смертную казнь нужно применять к таким подонкам… То, что произошло, на мой взгляд, одно из самых чудовищных преступлений, какие только могут быть. Человек открыто заявляет, что он «бог», что он всех ненавидит… Вот такие люди выходят и убивают… Это чудовищно!

Не менее чудовищна ахинея, которую несут наши так называемые «оппозиционеры», у которых во всем, естественно, виновато государство. То всему виной единый госэкзамен, то, вообще, все современное образование какое-то не такое и неправильное. На мой взгляд, это запредельно, это называется в прямом смысле слова паразитировать на крови людей. Тела еще остыть не успели, а эти негодяи уже лезут со своей повесткой! Сидели бы молча, толку было бы гораздо больше!

Ну и в заключение — еще раз мои самые глубокие соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Вся страна скорбит вместе с Казанью.