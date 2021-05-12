Политолог Кот предупредил Украину о стремлении Польши захватить Галичину

В случае возникновения «большой заварушки» Польша может воспользоваться моментом и отхватить от Украины «кусок», напав на Галичину. Об этом в интервью ФАН сказал президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Киев рассматривает Белоруссию в качестве потенциального союзника России, если та «вторгнется на Украину». В качестве доказательства он привел то, что Москва и Минск проводят совместные учения. Баканов также отметил, что, по данным СБУ, в непосредственной близости от украинских границ сосредоточено около 100 тысяч российских военных.

«Заявив о своей позиции, Киев только что поставил себя в один ряд с шакалящими и подхрюкивающими США странами, — констатировал Кот. — Собственно, он и не скрывает своего намерения стать плацдармом для американских войск. По сути, современная Украина даже не государство — это злокачественное новообразование, паразитирующее на теле малороссийского и новороссийского народов — православных русских людей».

Политолог подчеркнул, что заявление Баканова следует расценивать как провокацию, целью которой является сталкивание «трех братских народов: русских, белорусов и украинцев».

«Прекратятся эти инсинуации только тогда, когда Украина действительно станет свободной, — убежден эксперт. — А пока что Запад точит зубы, намереваясь так или иначе поглотить это несчастное государство. Примерно также 80 лет назад поступали фашисты, пришедшие на украинскую землю, а сегодня их идеологические последователи пытаются возродить нацизм во всем его ужасе».

Фото из личного архива Юрия Кота /

Собеседник ФАН подчеркнул, что как со стороны Москвы, так и со стороны Минска не было ни заявлений, ни поползновений к аннексии хотя бы пяди земли Украины.

«В то же время мы не можем не отмечать активизацию Польши, которая является форвардом русофобской политики Запада, — сказал Кот. — Киев же всеми силами старается примкнуть к ней, и это неудивительно, ведь само название Украины было придумано поляками! И даже гимн — гимн! — этой страны является польским гимном, переведенным на украинский язык!»

Политолог предупредил главу СБУ, чтобы он не «забывал смотреть на Запад», если вдруг начнется «та самая заварушка», о которой Баканов фантазирует.