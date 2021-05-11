Критики назвали плюсы и минусы фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов»

Лос-Анджелес, 11 мая. Появились первые рецензии на фантастический боевик «Армия мертвецов», режиссером которого выступил Зак Снайдер. Фильм будет показан на стриминговом сервисе Netflix.

Большинство отзывов в Сети носят средний или позитивный оттенок, совсем отрицательных нет. На агрегаторе Metacritic кинолента получила 55 баллов из 100 возможных. «Армию мертвецов» называют веселым блокбастером, который позиционирует себя слишком серьезно и местами весьма затянут.

Некоторые авторы сравнили новую работу Снайдера с поездкой в Лас-Вегас, назвав просмотр бессмысленным весельем, о котором жалеешь на следующий день. Еще один публицист среди плюсов назвал эффектное начало, однако главный минус фильма — чрезмерная затянутость и попытка быть серьезным.

Однако нашлись и те, кто уверен, что фильм стал лучшей работой голливудского режиссера со времен ремейка «Рассвета мертвецов», который вышел в 2004 году.

Среди главных плюсов «Армии мертвецов» считаются драйвовость повествования, отлично показанная общая атмосфера зомби-хаоса и другие яркие визуальные моменты. Главным же недостатком критики назвали затянутость повествования.

Премьера боевика на стриминговом сервисе Netflix состоится 21 мая. Об этом в своем Instagram-аккаунте ранее сообщал автор проекта — голливудский режиссер Зак Снайдер.