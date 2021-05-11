Соловьев поставил на место Шендеровича после его слов о вине СССР в развязывании войны

Москва, 11 мая. Журналист Виктор Шендерович отнес Россию к «ущербным нациям», а также заявил о вине СССР во Второй мировой войне, чем вызвал гневную реакцию телеведущего Владимира Соловьев.

Соловьев назвал Шендеровича нацистом после того, как тот отнес россиян и русских к числу «ущербных наций». Журналист также сравнил СССР и нацистскую Германию, отметив, что Советский союз несет ответственность за развязывание Второй мировой войны вместе с фюрером Адольфом Гитлером.

«Не признавать очевидного, бронзоветь в собственном величии и играть желваками, демонстрируя крутизну, – судьба закомплексованных мудаков и ущербных наций», – сказал Шендерович.

Популярный телеведущий поспешил поставить журналиста на место. При этом он подчеркнул, что Шендерович, скорее всего, не понесет наказание за свои слова.

«Уберменш Шендерович заявляет, что есть ущербные нации. Никто эту мразь конченную – которая не еврей, еврей не употребляет такую формулировку про другие народы – не посадит», – пожалел Соловьев.

Соловьев также напомнил, что после завершения войны Нюрнбергский трибунал однозначно определил виновных в ее развязывании. Стоит также отметить, что екатеринбургский журналист Сергей Колясников попросил полицию проверить высказывание Шендеровича на предмет реабилитации нацизма.