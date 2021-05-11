Стрельба в Казани: хронология страшных событий

Казань, 11 мая. Сегодняшнее утро в Казани началось с трагедии: 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев устроил огнестрельную стрельбу в гимназии №175. По последним данным, в ходе страшного инцидента погибли девять детей, одна учительница и еще два сотрудника школы. Всего пострадало более 30 человек.

ФАН приводит хронологию произошедших событий.

Около 9:30 двое неизвестных вошли в здание школы и открыли стрельбу по сотрудникам и ученикам. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных и правоохранительных служб, а также более 20 бригад скорой помощи.

Детей стали экстренно эвакуировать по лестницам прямо из окон. На кадрах, записанных очевидцами, видно, что некоторые школьники самостоятельно выпрыгивали из окон (двое, как сообщается, погибли от полученных переломов).

Через несколько минут после начала трагедии стрелявшего задержали — им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Была информация о том, что ему помогал сообщник, который удерживает заложников в здании. Однако позднее МВД это опровергло и заявило, что преступник действовал в одиночку.

На место стрельбы в срочном порядке прибыл президент республики Татарстан Рустам Минниханов, чтобы лично осмотреть место трагедии. Позднее появились и кадры здания школы: все двери и стекла выбиты, полы усыпаны осколками. Очевидцы, оказавшиеся рядом в момент стрельбы, говорили, что слышали несколько взрывов.

Что известно о стрелке

Устроившим массовое нападение оказался юноша по имени Ильназ Галявиев, который окончил гимназию №175 четыре года назад. После выпуска парень поступил в Университет управления ТИСБИ, где учился на программиста. Однако в апреле этого года он был отчислен из-за академической задолженности.

Незадолго до преступления молодой человек завел телеграм-канал, где назвал себя богом и сообщил о своих будущих намерениях. Сейчас его аккаунт деактивирован.

"***** вам всем"



Убийца детей Ильназ Галявиев написал в своём telegram-канале до трагедии. Напавший на школу студент четвёртого курса Университета "ТИСБИ" считает себя «богом»https://t.co/mrPAcuz6hw pic.twitter.com/Nf354S2ovC — Радио Sputnik (@ru_radiosputnik) May 11, 2021

Кроме того, стало известно, что у стрелка имелось разрешение на оружие: гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска было официально зарегистрировано на юношу 16 апреля 2021 года.

Когда утром 11 мая Галявиев зашел в здание школы, то сразу начал стрелять. Сначала он застрелил охранника, а затем уборщицу, которые попытались помешать ему пройти внутрь. При задержании молодой человек заявил, что у дома, где он живет, заложена бомба. Однако после проверки оперативников взрывных устройств обнаружено не было.

На видео допроса задержанного, которое появилось в Сети, Галиев снова назвал себя богом и заявил о ненависти к людям.

Тем временем, стало известно, что жертвами трагедии стали девять человек — восемь учеников гимназии и педагог 1994 года рождения. В местные больницы было госпитализировано 19 детей и двое взрослых, большая часть из них находится в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ». Большинство получили огнестрельные ранения головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, конечностей, а также переломы конечностей и костей таза.

В медицинское учреждение стали стекаться жители города, чтобы сдать кровь для помощи пострадавшим. Но как утверждают медицинские специалисты, сейчас больницы республики оснащены всем необходимым.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также поручил как можно скорее провести проверку законодательства в части разрешения на владение гражданами оружия.

Стало также известно, что власти помогут организовать церемонию прощания с жертвами стрелка в казанской школе и окажут семьям погибших необходимую помощь.