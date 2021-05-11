Стало известно, в каком помещении школы казанский стрелок установил взрывчатку

Казань, 11 мая. Устроивший стрельбу в казанской гимназии преступник установил в раздевалке самодельное взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она рассказала, что побывала внутри здания школы. По ее словам, коридоры и кабинеты учебного заведения усеяны битым стеклом, а на полу есть следы крови.

«Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены... к счастью, не оказалось детей», — сообщила Кузнецова.

Вооруженное нападение на школу №175 произошло в Казани утром 11 мая. Нападавшим был 19-летний выпускник этого учебного заведения. Он был задержан силовиками в ходе спецоперации. В результате стрельбы погибли семь детей и два учителя. Еще 21 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.

Выживший ученик восьмого класса казанской гимназии ранее рассказал, как действовал стрелок. Со слов подростка, нападавший использовал оружие хладнокровно, не говоря ни слова.