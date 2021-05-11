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Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы

  /   Обновлено: 11 мая 2021 19:45
Общество
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Prt Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 11 мая. Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко отреагировал на пост Ксении Собчак в соцсетях, где она высказалась о параде Победы.

Журналистка ранее заявила, что считает странным способ празднования в России 9 Мая: по мнению Собчак, вместо того, чтобы скорбеть о погибших, в стране демонстрируют смертоносное оружие. Ее пост вызвал неоднозначную реакцию у российского телеведущего — свое мнение он выразил в эфире шоу «Прямой контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Зачем же ты, создание недостойное, пошла на репетицию парада, который ты не поддерживаешь? Хайпануть? Чего ты туда полезла?» — возмутился Соловьев.

Он обвинил журналистку в том, что она пользуется своим положением в обществе, которое покрывает все ее выходки.

«Тебе можно все, потому что потом ты падешь на колени, пошлешь там маму (сенатора Людмилу Нарусову — Прим. ФАН). И будут отмаливать и уговаривать, чтобы взяли на очередной канал, где ты загадишь очередное шоу», — в сердцах добавил Соловьев.

Он напомнил, что в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, о котором, вероятно, Собчак не знала. До этого российский телеведущий жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Дмитрию Назарову, предложив ему «отказаться от званий и оклада».

собчак соловьев день победы
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