Преступник расстрелял двух помощников шерифа в Техасе

Остин, 11 мая. Американец убил двух полицейских в Техасе. Между помощниками шерифа и преступником завязалась перестрелка, которая окончилась трагедией для правоохранителей.

Трагедия случилась в Эбене, округ Кончо, где в перестрелке с бандитом погибли два помощника шерифа. Предполагаемый стрелок — 28-летний Джеффри Н. — задержан и отправлен под залог, сообщает The Fox News.

Власти штата до сих пор не предоставили никаких подробностей о стрельбе в Техасе. Известно, что злоумышленник втянул полицейских в короткую пешую погоню и забаррикадировался в здании. Стражи порядка попытались вытащить молодого мужчину из укрытия, в результате чего завязалась перестрелка.

Двое помощников шерифа были убиты, а еще один неизвестный американец был ранен. Власти не сразу установили личности жертв. Тела помощников шерифа должны быть доставлены в Лаббок в ближайшее время, где судебные медики произведут вскрытие.

Как выяснилось впоследствии, Джефри Н. был заключен в тюрьму округа Том Грин по двум обвинениям в убийстве офицера полиции и пожарного: вердикт выносился по материалам записей с камер видеонаблюдения. В настоящий момент преступник отправлен под залог в 4 миллиона долларов — по 2 миллиона за каждое обвинение.

Сотрудники Техасского департамента общественной безопасности прибыли на место стрельбы, чтобы предоставить обновленную и самую полную информацию о случившемся. Правоохранительные органы Техаса, включая полицию Пирленда и полицию Фриско, выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших коллег.