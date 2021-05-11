Центробанк РФ перечислил регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

Москва, 11 мая. Наиболее высокие средние ставки по ипотеке, оформленной за первый квартал 2021 года, наблюдались в Чеченской Республике (7,85%), Севастополе (7,76%) и Республике Тыва (7,71%).

При этом в среднем по стране этот показатель за первый квартал текущего года достиг 7,24%. Такие данные содержатся в информационном бюллетене Центрального банка РФ «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» за март 2021 года.

Также наиболее высокий показатель средневзвешенной ставки по ипотеке отмечен в Крыму (7,61%) и Ингушетии (7,62%), передает ТАСС.

При этом наиболее низкие ипотечные ставки по выданным кредитам наблюдались в регионах Дальнего Востока. Лидерами в этой категории стали Чукотский автономный округ (5,6%), Приморский край (5,8%) и Магаданская область (6,18%).

Рост цен на жилье в России продолжится. Такой прогноз сделала совладелец инвесткомпании Garnet Екатерина Сивова.