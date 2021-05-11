Власти Словакии отказались от использования вакцины AstraZeneca от COVID-19

Братислава, 11 мая. Вакцину от компании AstraZeneca больше не будут использовать в Словакии. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

Те, кто ожидает введения второго компонента препарата, смогут завершить цикл иммунизации. Решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca касается тех, кто ранее не прививался от коронавируса, отметила Зузана Элиашова в телеинтервью каналу ТА-3. От препарата британо-шведской компании AstraZeneca отказались несколько государств Европы, отметив ряд сомнений относительно ее надежности.

Власти Словакии решили отказаться от этого производителя после смерти привитой 47-летней пациентки. Фармрегулятор страны подтвердил, что случай связан с введением препарата AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Норвегия может отказаться от использования препаратов AstraZeneca и Janssen. Такую рекомендацию власти страны получили от правительственной группы экспертов.