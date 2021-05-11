Отец раненого в казанской гимназии школьника рассказал о его состоянии

Казань, 11 мая. Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин сообщил о состоянии своих сыновей, которые присутствовали на уроках во время стрельбы в гимназии №175.

Его младший сын учится в 8«А» классе, где и произошла трагедия. Старший ребенок в настоящий момент находится в шоковом состоянии, а младший — в реанимации, сообщает сайт 360tv.ru. По словам мужчины, старший сын помог младшему брату выбраться, когда началась стрельба. Вместе с учительницей они покинули здание школы и поспешили к машине скорой помощи.

Руководство казанской гимназии отказалось от охраны в период пандемии, сообщал ФАН. Таким образом школа сэкономила на охране, пока обстановка по коронавирусной инфекции не стабилизируется.