Выживший ученик рассказал, как действовал казанский стрелок

Казань, 11 мая. Один из учеников восьмого класса казанской школы, где сегодня произошла стрельба, рассказал, как стрелявший себя вел.

По его словам, после входа в класс стрелок первым делом направил ружье на учителя, дважды выстрелив ей в ноги. После чего злоумышленник переключил свое внимание на детей. В процессе он ничего не выкрикивал, хладнокровно расстреливая учеников, резюмировал школьник.

Ранее стало известно, что чиновники займутся организацией похорон погибших при стрельбе в Казани. Соответствующее заявление сделал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.