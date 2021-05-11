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Киевской студентке грозит срок за госизмену за защиту рэпера Басты

Политика
Киевской студентке грозит срок за госизмену за защиту рэпера Басты
vk.com  /  Творческое Объединение «Gazgolder»

Киев, 11 мая. Украинской студентке Анастасии Тарасюк грозит серьезное разбирательство из-за ее высказываний в защиту российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста.

Скандал разразился в Киевском национальном университете (КНУ) им. Шевченко, где ученый совет вызвал студентку «на ковер» и готовит обращение из-за ее высказываний. 20-летняя Тарасюк встала на защиту Басты, за что подверглась критике со стороны националистов и призывы к силовикам проверить ее на госизмену. Девушке пришлось записывать видеообращение и извиняться.

«Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ», — высказалась завкафедрой фольклористики Института филологии КНУ Олеся Наумовская.

Доцент КНУ Оксана Мацько назвала инцидент «позором, который лег на весь университет». Студенты поддерживают идею об отчислении девушки, а преподаватели вуза собирают подписи для проведения проверки. В университете слова студентки назвали «проявлением глубокого неуважения к Украине и профессии юриста».

Ранее украинские националисты предложили запретить Басте въезд в страну из-за концертов в Крыму. За информацию о местонахождении артиста они объявили награду в 1000 долларов.

украина баста студентка
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