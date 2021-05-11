Глава Крыма Аксенов награжден Путиным за вклад в развитие региона

Крым, 11 мая. Президент России Владимир Путин отметил главу Республики Крым Аксенова за успехи в развитии субъекта РФ.

Владимир Путин поблагодарил Сергея Аксенова за успешный вклад в социально-экономическое развитие республики, пишет РИА Новости. Глава государства вручил чиновнику орден Александра Невского. Об этом сообщается в соответствующем президентском указе.

Недавно глава Крыма рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о том, как он относится ко Дню Победы, и поделился историей своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.