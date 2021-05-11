Бастрыкин заявил, что СК примет исчерпывающие меры для установления причин трагедии в Казани

Казань, 11 мая. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство примет исчерпывающие меры для детального установления причин ЧП в гимназии №175.

СК РФ ранее возбудило уголовное дело по факту массового расстрела людей в учебном заведении Казани. Глава ведомства также поручил передать все материалы дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата Следкома.

Вооруженный молодой человек проник в здание казанской гимназии и открыл огонь по школьникам и учителям. По предварительным данным, погибли девять человек, 21 — получил ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. Спецборт МЧС прилетел в столицу Татарстана, чтобы оказать необходимую помощь.