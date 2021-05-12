Стихийный мемориал возник в центре Ростова в память о погибших в Казани

Ростов-на-Дону, 12 мая. Несмотря на дождливую погоду и ураганный ветер, которые начиная с праздника Победы одолевают Ростов, трагедия в Казани не оставила равнодушным ни одного жителя Донской столицы.

Около входа в парк им. Горького вечером 11 мая возник стихийный мемориал, к которому сотни ростовчан несли цветы и свечи.

Глава администрации города Ростова-на-Дону на своей странице в социальной сети выразил соболезнования семьям погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в Казани! Желаю сил пережить это горе... Скорейшего выздоровления пострадавшим! Ростов скорбит вместе со страной», — написал Алексей Логвиненко.

Ранее телеграмму с соболезнованиями в адрес президента республики Татарстан направил и глава региона Василий Голубев.

Отметим, что жители Донской столицы, как никто другой понимают всю тяжесть трагедии. Ведь именно Ростов-на-Дону стал первым городом в современной России, где произошло нападение на школу с захватом заложников в далеком 1993 году.

Тогда, благодаря слаженным действиям ростовского спецназа и группы «Альфа» из Москвы, преступников, захвативших ростовскую школу №25 (ныне 25-я гимназия. — Прим. ФАН), удалось задержать и обойтись без жертв. Однако страдания, которые пережили родители детей, оказавшихся в заложниках, описать невозможно.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Ростовской области распорядился усилить меры безопасности в школах и вузах.