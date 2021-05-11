В России начался прием заявок на новые модели от Audi

Москва, 11 мая. Российские дилеры немецкого производителя объявили о возможности предзаказа новых моделей концерна.

Возможность забронировать модели Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback появилась у дилеров автопроизводителя на территории РФ. Машины представляют собой наиболее компактные модели в линейке. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Стоимость автомобилей начинается от 2,525 млн рублей. Обе машины оборудуются движками со 150 л.с. и объемом в 1,4 литра. Стартовые комплектации могут похвастаться светодиодной оптикой, инновационной мультимедийной системой, тачскрином и виртуальной приборной панелью.

Снаружи модели окрашиваются в один из 12 цветов предлагаемого спектра. Классический дизайн может быть усовершенствован через приобретение пакетов Design и Sport.

Недавно специалисты из тюнинг-салона B&B AutomobilTechnik реформировали Audi RS Q3 Sportback, форсировав движок, улучшив сцепление и тормозную систему.