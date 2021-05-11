Детский омбудсмен Кузнецова возложила цветы к мемориалу погибшим в Казани

Казань, 11 мая. Министр образования Татарстана и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова возложили цветы к импровизированному мемориалу погибшим в школе Казани.

Бывший ученик казанского учебного заведения пришел в учреждение и устроил там стрельбу. По его вине погибли несколько детей и учительница. На кадрах ролика видно, что столы у мемориала завалены живыми цветами. Соответствующим видео поделился корреспондент ФАН.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян резко прокомментировала стрельбу в Казани, где 19-летний молодой человек ворвался в учебное заведение и напал с оружием на учеников и преподавателей.