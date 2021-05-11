Хельсинки, 11 мая. Украинское государство отсутствует как таковое, поскольку оно давно утратило суверенитет и стало колонией Соединенных Штатов, заявил финский политолог Йохан Бекман.

По его словам, возможно, следует отправить финских генералов руководить страной. Они могли бы помочь в формировании эффективного государства без коррупции и с адекватной внешней политикой, подчеркнул Бекман.

«Это несуществующая нация. Государство там распалось и превратилось в оккупационный режим США и НАТО. И поскольку внешние силы управляют многими процессами на Украине, то сравнивать ее с Финляндией нельзя», — добавил эксперт.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что режим ЧС для американских штатов на фоне кибератаки на серверы трубопроводной компании Colonial Pipelin является разделением потребителей по значимости.